ダイソーで見つけた一見普通のタオルが、実は抗ウィルス加工付きの高機能アイテムでした。繊維上のウィルスを減少させる安心感に加え、薄手で速乾性抜群という実用性も魅力です。キッチンや洗面所など衛生面が気になる場所にぴったりで、手軽に使い倒せるのもポイント。価格以上の価値を感じる注目の1枚です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウィルス対策タオル（抗ウィルス加工）価格：￥110（税込）サイズ（約）：30cm