クリーム類の詰め替え容器って、なかなか使い捨てタイプが売っていないですよね…。洗ってまた再利用するのも衛生面が気になります。そんな詰め替えのストレスから解放してくれる容器を、セリアでついに発見しました！軽くて、ポーチに収まりやすいコンパクトサイズで持ち運びも楽ちん。忙しい旅行前の強い味方です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：使い切りクリームケース 6個入価格：￥110（税込）推奨容量（約）：8ml