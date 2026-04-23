またしてもダイソーで高見えする商品を発見！300円とは思えない、クオリティの高いフロアマットをご紹介します。パイルの長短によって立体的な柄が表現されている凝ったデザインが特徴。ちょっとしたスペースのアクセントに使いやすいサイズ感もポイントです！足が沈むような感覚で、使い心地も抜群ですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フロアマット（モロッカン、無地）価格：￥330（税込）サイズ（約）：40cm