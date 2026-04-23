NTTドコモは、「ドコモ光」および「ahamo光」の工事料を2026年6月1日以降の申し込み分から改定する。 昨今の物価高騰や電気料金の値上げによって事業運営コストが上昇していることから、安定したサービス提供を継続するための措置だとしている。 工事料の改定内容 今回の改定では、「ドコモ光（タイプA/タイプB/単独タイプ）」と「ahamo光」で派遣工事を伴う場合の新規工事料が引き上げられる。 戸建