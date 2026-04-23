インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」の会員限定オンラインストアで、シャオミ製スマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」を4月28日10時に発売する。数量限定で在庫がなくなり次第、販売を終了する。 「IIJmio会員限定オンラインストア」での取り扱いで、購入時は会員専用ページへのログインが必要。販売形態はデバイスの単体販売のみで、モバイル回線の