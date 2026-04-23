村上が5戦連発の10号2ランを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月22日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回無死一塁の第4打席で5戦連発となる10号2ランを放った。【動画】勢いが止まらない！村上5戦連続！10号の圧巻アーチシーン打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）、角度30度の特大の一発を中越えに放り込み、メジャー新人記録タ