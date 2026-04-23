栃木ゴールデンブレーブス所属の川崎宗則選手（※崎はたつさき）は4月22日、自身のInstagramを更新。歯科でメンテナンスを受ける様子を公開しました。【動画】口を大きく開ける川崎宗則「人柄も歯も素敵です」川崎選手は「小豆畑歯科にて！歯のメンテナンス」「チェチェチェチェスト！歯＝幸せな人生」などとつづり、3本の動画と2枚の写真を投稿。動画では、実際に歯のメンテナンスをしている様子や、レントゲン写真を前に歯科医か