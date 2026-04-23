大谷は6回無失点で降板した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月22日、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回91球を投げて5安打無失点7奪三振で降板した。【動画】冴えるスイーパー！大谷翔平、雄叫びガッツポーズをチェック初回、先頭打者として回ってきた第1打席は一ゴロに倒れた。直後のマウンドでは、2本の安打を許したが、直球とスイーパーを効果的に使って三振を奪い、無失