コメの卸売りを仲介する名目で阿蘇市の男性から現金200万円をだまし取った疑いで23日、男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市の会社役員 濱田剛容疑者（49）です。警察によりますと濱田容疑者はおととし8月、大手食品会社に親族が作ったコメを卸そうとしていた阿蘇市の86歳の男性に対し「仲介役を務める」などと言い、業務委託の保証金として現金200万円を振り込ませだましとった疑いがもたれています。男性が「