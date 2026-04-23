子役として活躍していた俳優の須賀健太（31）が、子役時代に共演した俳優・香取慎吾（49）との写真を公開し、反響が寄せられている。【映像】31歳になった須賀健太（複数カット）2002年放送のフジテレビ系ドラマ「人にやさしく」に出演した須賀。作中では、同じ家に暮らす香取、歌手の松岡充、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次との共同生活が描かれ、その演技力から天才子役として注目を集めた。その後、第30回日本アカデ