【サンフランシスコ＝平沢祐】米大リーグは２２日、各地で行われ、カブスの鈴木はフィリーズ戦に４番右翼で出場し、五回に２試合連続アーチとなる２号２ランを放って７―２の勝利に貢献した。エンゼルス戦に７番三塁で出たブルージェイズの岡本は、九回に左前打を放って３打数１安打。チームは３―７で敗れた。