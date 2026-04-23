俳優・前田敦子（３４）が２３日、都内で行われた、人と動物との豊かな共生社会を目的に創設された「ベストバディアワード２０２６」授賞式に出席し、表彰された。デコルテと背中を露出した白のドレスで登場した前田は「記念すべき第一回目の、このような、すてきな賞をいただけてうれしいです。相棒たちに感謝です」とペットに御礼し、笑顔で話した。幼少期からハムスターやモルモットを飼い、現在も自宅では猫と過ごしてい