タレントはるな愛（53）が、22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。日本で大災難が起きるとのうわさが拡散した「2025年7月5日」の行動を明かし、スタジオを驚かせた。番組のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女が吠える夜」。はるなは“ダマされやすい女”として出演し「SNSで去年やったかな、7月5日にノストラダムスみたいな話あったじゃないですか。ヤバいことになるって思って。『八ケ岳だけ