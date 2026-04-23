スター・ウォーズが映画館に帰ってくる──。待望の新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日より、ついに日米同時公開だ。 ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊して無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に、一族の厳しい掟に従いながら素顔を他人に見せることなく活動する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。 そして、強大なフ