確定申告をし、税金も支払ったあとに申告内容のミスに気づくこともあるかもしれません。もし本来の納税額よりも多く支払っていた場合、条件を満たしていれば請求することで払いすぎた税金が還付される可能性があります。 今回は、納税後でも多く支払いすぎた分を返金してもらえる条件や方法、注意点などについてご紹介します。 納税後でも返してもらえる可能性がある 税額を間違えて申告してしまった場合、「更正