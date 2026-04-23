都営住宅に親子で暮らしており、親が亡くなったときの手続きが分からない、あるいは家賃を払って住み続けたいという人もいるかもしれません。特に、名義人である親が亡くなった場合、条件によって名義変更の可否が決まります。 今回は、都営住宅の家賃の決まり方や親が亡くなったときに必要な手続きや、手続きをしない場合の影響についてご紹介します。 都営住宅の家賃の決まり方 都営住宅の家賃は、同じ間取りで