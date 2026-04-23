自転車は車道通行が原則とされていますが、一定の条件を満たせば歩道の通行も認められています。ただし、そのルールはやや複雑で、「徐行していれば大丈夫」という単純な話ではありません。 実際にSNSでは、歩道を走行中に違反だと怒鳴られたという投稿も話題になりました。2026年4月からは青切符制度が始まり、違反の取り扱いがより明確になっています。 本記事では、歩道通行の正しいルールと注意点を