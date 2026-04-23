マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）きっての“ネタバレ常習犯”とされるマーク・ラファロが、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に関するネタバレを漏らした可能性が浮上している。 2026年7月31日公開の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、ブルース・バナー／ハルク役で出演したラファロ。イタリア・ローマ開催の「シネマ・ア