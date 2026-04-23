Image: オーサムアートボーイ合同会社 この記事は2026年4月2日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ビジネスシーンやプライベートで使うカバンはトートバッグ派のみなさんに朗報です。重さわずか620gで16インチPCまでOKの大容量、6つのポケットで高い収納力を誇り、耐水性能をも兼ね備えたのが「MYSCIE 次世代タフトート