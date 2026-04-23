米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（オレゴン州ポートランド）が２２日（日本時間２３日）に放送され、志田光が白川未奈との日本人女子対決を制した。志田が白川に対し「そろそろ胸だけじゃなく結果も見せたほうがいいんじゃないの？」と過激な挑発を繰り出すなど遺恨が深まっていた両者は、この日の放送でついに一騎打ちで激突。開始のゴングが鳴った直後に志田が握手を求めるも、白川は応じない。互いに髪を掴んで