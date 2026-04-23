ミニストップは4月24日、自分でまぜて完成させるドリンク「まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー」を発売する。【「まぜてのむ コーヒーゼリー」の画像はこちら】◆まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー本体価格:450円(税込価格:486.00円)エネルギー:204kcal発売日:2026年4月24日発売地区:全国(2026年3月末現在:1,755店)「北海道ミルクソフト」と、微細氷、コーヒーゼリーを混ぜ合わせることで、フラッペ風に仕上がるドリンクスイーツ