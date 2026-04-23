心理学には「単純接触効果」といって、くり返し接すると好感度が高まるという知見があると言います。逆にとらえれば、行きつけのカフェでよく「見かける」だけで「接したこと」がない女性客に、突然告白しても怖がられるだけ。そこで今回はスゴレン男性読者に聞いた「行きつけのカフェで一目惚れした女性にアプローチする方法９パターン」をご紹介します。【１】メッセージを添えた名刺や連絡先を渡す「もう長期間顔をあわせてるの