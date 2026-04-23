【カンナ】 予約期間：4月23日～6月24日 11月 発売予定 価格：24,000円 ウイングは、フィギュア「カンナ」を11月に発売する。予約期間は6月24日まで。価格は24,000円。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ヴァルキューレ警察学校所属で公安局の局長を務める「カンナ」を1/7スケールフィギュ