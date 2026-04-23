関東地方は、明日24日からゴールデンウィーク中にかけて天気が数日の周期で変化します。気温は高めで、期間の後半ほど25℃以上の夏日の所が増えそうです。屋外のレジャーなどの際は、暑さ対策を心がけてください。1週目:27日は本降りの雨ゴールデンウィーク初日はお出かけ日和低気圧や前線と、移動性の高気圧が、本州付近を交互に通るでしょう。明日24日(金)は、雨は明け方までで、天気が回復に向かいます。25日(土)と26日(日)は