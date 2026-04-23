Ｊ１千葉は２３日、オンラインで、アウェー川崎戦（２５日・Ｕ等々力）に向けた会見を行った。１７年ぶりのＪ１昇格を果たした千葉は、１１試合を終えて２勝と、東地区の最下位に沈んでいる。小林慶行監督は記者から敗戦の受け止め方への変化を聞かれると、「今季初めからフィードバックの質は相当問われると思っていた。難しいリーグに入ってきて、結果に大きく感情を揺さぶられると、誤ったことを選手に伝えてしまう恐れがあ