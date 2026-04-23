0-100km/h加速タイムは3.6秒。EVモード走行距離は最大84km アウディRS 5セダン｜Audi RS 5 Sedan 新型RS 5について、アウディのゲルノート・デルナーCEOはこのように紹介している。「アウディA5モデルシリーズの新たな頂点は、私たちにとって初のハイパフォーマンスプラグインハイブリッドモデルです。新開発のダイナミックトルクコントロールを備えたquattro（クワトロ）ドライブトレイ