２２日に放送されたフジテレビ系「１０２回目のプロポーズ」では、太陽（せいや）が、光（唐田えりか）にプロポーズするも玉砕。きっぱりフラれるも「嫌です！嫌です！嫌です！」と連呼。これは区切りの１００回目のプロポーズだった。ついに光が達郎（武田鉄矢）の娘だと分かった太陽は、その場で「光さんのことが大好きなんです！」と告白し「婚約者の人より出会うのが２年遅れただけで、ぼくだって光さんと結婚したい！」と