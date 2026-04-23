「ロッキーズ８−５パドレス」（２２日、コロラド）ロッキーズの菅野智之投手が今季５度目の先発マウンドに立ち、６回途中１０１球５安打１失点で２勝目をあげた。初回に先頭打者に四球で出塁を許すと、１死二塁から３番メリルに適時打を浴びていきなり失点。しかし、味方の援護もあり、二回以降は安定感溢れる投球でパドレス打線を封じ込めた。六回に２死を奪った後、マチャド、ボガーツに連続安打を浴びたところで降板。２