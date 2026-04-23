トレンドの“バブみ顔”を叶えたいなら、唇の印象づくりがカギ♡そんな願いに応えてくれるのが、リップガーディアンから登場する新作リップライナー。粘膜カラーで自然にふっくらとした唇を演出し、可愛らしさと大人の上品さを両立してくれます。毎日のメイクに取り入れるだけで、ぐっと旬顔に近づける注目アイテムです♪ バブみ唇を叶える新作ライナー 「リップガーディアンN バブみリ