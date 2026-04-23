歌手・俳優の香坂みゆき（63）が23日、自身のインスタグラムを更新。父親が90歳の誕生日を迎えたことを報告し、父“顔出し”の親子2ショットを披露した。【写真】「そっくり」「驚くほどお若く 気品あふれるお姿」香坂みゆき＆90歳を迎えた父親の“顔出し”2ショット香坂は「90歳！お誕生日おめでとう」と祝福し、笑顔あふれる2ショット写真をアップ。ハッシュタグでは「#パパ #90歳 #元気で」と父の健康を願い、ハートの絵文