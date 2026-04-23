東京・文京区の「東京ドームシティ」で24歳の女性従業員がアトラクションに体を挟まれ、死亡した事故で、油圧の制御装置から油が漏れていたことで座席部分が落下したとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。おととい（21日）、東京・文京区にある「東京ドームシティ」のアトラクション「フライングバルーン」で従業員の上村妃奈さん（24）が支柱の点検をしていたところ、支柱の最上部から突然落下してきた座席に挟まれ