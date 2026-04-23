トランプ政権が打ち出したステーブルコイン政策は、単なる暗号資産規制の整備にとどまらない。通貨発行の主体、信用の源泉、そしてドル覇権のあり方そのものを塗り替える可能性を秘めた“金融革命”だ。民間主導のデジタル通貨を軸に、米国は再び世界の資金循環を掌握しようとしている――その構想は、ユーロダラー、オイルダラーに続く「第三のドル覇権」の幕開けとなるのか。本記事では、武者陵司氏の著書『トランプの資本主義革