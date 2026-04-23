何歳になっても元気に活動するために必要なのは、筋肉です。なかでも「歩く」のに不可欠な大腰筋と背中を鍛えて、生涯アクティブに過ごしましょう（イラスト：末続あけみ取材・文・構成：島田ゆかり）二足歩行の要、大腰筋の位置は…* * * * * * *＜前編よりつづく＞肩甲骨まわりのトレーニング肩こりや腰痛の不調を改善して、活動的に過ごすためにほぐしたい箇所。立った状態でも座って行ってもOK。10回×1セットを1日2〜3回行