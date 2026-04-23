私はホナミ（30代）。優しい夫サトル、可愛い娘のアンジュ（2歳）と3人で穏やかに暮らしています。私は子どもの頃、母に虐げられていました。上の兄のキイチは母のお気に入り、下の兄のユウジは空気みたいな扱い。そして末っ子である私は、母から目の敵にされていました。高校卒業と同時に逃げるように家を出て今に至りますが、そのつらい記憶が消えることはありません。しかしある日、ユウ兄から連絡があり「母に大きな病気がわか