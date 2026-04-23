“くみっきー”ことタレントの舟山久美子が、4月23日（木）に、第3子の妊娠をInstagramを通じて発表した。【写真】旦那も顔出し！くみっきーの家族4人ショット■最初は驚きと戸惑いも現在34歳の舟山は「私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と切り出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」「今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と第3子妊娠を報告。第3子の妊娠は驚