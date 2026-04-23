中国とカンボジアが外務・防衛閣僚による協議「2プラス2」を初めて開き、自由貿易を維持することや防衛協力を深化させることで一致しました。中国国営の新華社通信によりますと、「2プラス2」は22日、カンボジアのプノンペンで開かれ、中国からは王毅外相と董軍国防相、カンボジアからはプラク・ソコン外相とティア・セイハ国防相が出席しました。会議で王毅外相は「100年に一度の変局が急速に進むなか、中国とカンボジアはかつて