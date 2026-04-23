元放送作家で、現在はファンド会社の代表を務めている鈴木おさむさんが4月23日、自身のXを更新。錠剤の薬が飲みにくくなっていることを明かしました。【写真を見る】【 鈴木おさむ 】「錠剤の薬が喉に入りにくくなっている」「こういう身体の変化を、老化と呼ばずに、アップグレードと考えよう」鈴木さんは「錠剤の薬が喉に入りにくくなっている。どんどん入りにくくなっている。」と投稿。続けて「昔は余裕で入ったのに。おばあち