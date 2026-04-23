■MLBジャイアンツ3ー0ドジャース（日本時間23日、オラクル・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・投手兼DH”の二刀流で先発出場。4打数無安打で連続試合出塁は「53」でストップした。投げては6回無失点も味方の援護なく勝敗はつかず。規定投球回に到達し、防御率は0.38とリーグトップに立った。ここまで53試合連続出塁を続けているが、D.ロバーツ監督（53）は「少し苦しんでいるが、それでもこ