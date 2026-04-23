◇MLBア・リーグ マリナーズ5-4アスレチックス(日本時間23日、T-モバイル・パーク)マリナーズの先発ローガン・ギルバート投手にまさかの事態が起こり、話題となっています。そのハプニングが起きたのはマリナーズ対アスレチックスの初回。ギルバート投手からアスレチックス打線が四球とヒットで無死1、3塁のチャンスを作った後に起こりました。打席に入ったのは3番カルロス・コルテス選手。ギルバート投手が投じた4球目を打つと、