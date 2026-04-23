アイドルグループ・乃木坂46の5期生、川崎桜（※崎＝たつさき）の1st写真集『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』が、4月23日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上7.7万部（77,197部）で自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」においても、自身初の1位となった。【動画】乃木坂46・川〓桜、遠藤さくらからの写真集絶賛に笑顔“さくたん構文”で可愛すぎるメッセージも本作は、フランスのニース