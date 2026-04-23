警視庁高級腕時計を所有者から預かり貸し出すシェアリングサービス「トケマッチ」を巡り、預かった腕時計を詐取したとして、警視庁捜査2課は23日、詐欺の疑いで運営会社の元社員永田大輔容疑者（40）＝住所不詳＝を逮捕した。同課によると、永田容疑者は2024年1月、元代表社員福原敬済被告（44）＝業務上横領罪で起訴＝とともにアラブ首長国連邦（UAE）に出国し、国際手配されていた。今年1月に現地当局に拘束され、今月23日に