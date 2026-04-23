テヘランで、殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の巨大看板の前を歩く人々/Atta Kenare/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN） 「深刻な分裂状態にある」。これは現状のイラン政府に対するトランプ米大統領の見立てだ。同氏によればイランとの停戦延長は、そのような政府に「統一された」提案をまとめる時間を与えるための措置だった。イラン側がパキスタンに現れず、現地でのバンス副大統領との第2回協議が開催できなか