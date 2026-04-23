【フェニックス共同】米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆が22日、フェニックスでのダイヤモンドバックス戦で10号2ランを放ち、日本勢歴代最速の24試合目でシーズン2桁本塁打に到達した。これまでの記録は大谷翔平の28試合目だった。