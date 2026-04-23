◇MLBダイヤモンドバックス-ホワイトソックス(日本時間23日、チェイス・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が5試合連続ホームランで今季10号を記録しました。5点を追う7回、右腕ライアン・トンプソン投手の低めのストレートをとらえ、打った瞬間に村上選手は確信。センター後方への一発は、打球速度177キロ、飛距離137ｍの特大ホームランでした。これで村上選手は、5試合連続ホームランを記録。昨季ドジャースの大谷翔平