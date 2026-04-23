お笑い芸人の平田ヒトシJr.と、舞川さくらが結婚したことを、両者のSNSで発表した。平田は直筆文書で「この度、かねてよりお付き合いしていた舞川さくらと入籍したことをご報告いたします」と記した。「キン肉マンマッスルショットのイベント共演から数年後、文春砲じみたDMを突然送りつけられなかったら繋がらなかったご縁でした」と縁も説明。「自分の単独ライブのゲストに嫁を出す芸人と、旦那の単独ライブにしっかりと仕込みを