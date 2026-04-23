南海キャンディーズ山里亮太（49）が23日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。政府内で検討する消費税率1％案についてコメントした。政府内の一部で、消費税率を「1％」に引き下げる案が浮上。高市首相は先の衆院選の公約として「飲食料品の2年間消費税ゼロ」を掲げていた。22日、与野党の代表者が集まる国民会議の会合では、店舗レジシステムの多くで、改修に1年程度かかると課題の声があがって