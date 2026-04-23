東京大学大学院の元教授らに接待をしたとして贈賄の罪に問われている、一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事の引地功一被告（５２）の初公判が２３日、東京地裁で開かれた。起訴状によると引地被告は、元教授の佐藤伸一被告（６２）と元特任准教授の吉崎歩被告（４６）の両被告に共同研究の便宜を受ける見返りに、高級クラブや風俗店で約３８０万円の接待をしていた。引地被告は起訴内容について「おおむね間違いありませ