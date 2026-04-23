お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。教習所で知り合ったヤンキーのマヌケなエピソードをつづった。真栄田は「昔、沖縄の自動車教習所に通ってたんだけど、同時期に入って来た１８歳くらいのヤンキーの男がいたのよ」と振り返った。そのヤンキーは驚くべき行動に出たという。「で、お互い教習所卒業して、次はいよいよ本免を取るために、運転免許試験場に行くんだけど、そいつ運転免