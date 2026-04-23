フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が?食事?の重要性を説いた。昨季までは過度に体重を気にするあまり、年間約４０日ほど体調不良で練習をこなせず「胃腸系の病気になることが多かった」。そこで今季は味の素社から栄養面のサポートを受けながら体調面を改善した。２２日には都内の同社を訪問し、従業員と交流。「（昨季までは）試合が終わると緊張がとれて体調を崩しがちだったが、今季