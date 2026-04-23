【その他の画像・動画等を元記事で観る】osageの新曲「ヒトリゴト」の縦型Music Video、ガールズサイド・ボーイズサイドが2本同時公開された。2本を同時再生することで完成する挑戦的な映像作品となっている。監督は加藤マニが務め、軽音楽部をテーマにした青春劇とosageのバンドシーンが絡み合う、さわやかな映像に仕上がっている。是非家族や友人と一緒に2台のスマートフォンで作品を楽しんで欲しい。「ヒトリゴト」は、TVアニメ